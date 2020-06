À quelques heures de la reprise des cours: le doute persiste à Kaffrine

Comme le dit l’adage: « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». C’est aussi l’avis de Massamba Sylla, enseignant et Directeur d’école à l’IEF de Kaffrine, qui émet des inquiétudes quant à la réouverture des classes demain 25 juin, alors que l’épidémie de covid-19 est en pleine effusion. (Entretien)

1- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle Massamba Sylla, je suis Enseignant et Directeur d’école en service à l’IEF de Kaffrine, par ailleurs coordonnateur régional du CUQEEF ( Cadre Unitaire pour la Qualité et l’Équité dans l’Éducation et la Formation ) à Kaffrine .

2- Le gouvernement a décidé de rouvrir les classes ce jeudi 25 juin, êtes-vous préparés ?

En tant qu’éducateur, nous sommes contre une année blanche mais nous sommes tout aussi contre une réouverture des classes le jeudi 25 juin 2020 vu le moment M où nous sommes et où l’hivernage a commencé dans plusieurs zones du pays.

Nous sommes pessimistes quant à la réussite de cette reprise car déjà il y’a des écoles qui ne sont pas dans les conditions idoines pour continuer des enseignements apprentissages à pareille période où les pluies commencent à tomber.

3- Que préconisez-vous comme solution ?

Le mieux serait de ne pas précipiter les choses et d’attendre jusqu’en octobre pour terminer l’année scolaire 2019 / 2020 et démarrer celle 2020 / 2021 en janvier prochain et puis faire de cette dernière une année scolaire de sept (7) mois ( janvier à fin juillet ), ensuite diminuer voire supprimer les vacances de Pâques qu’on donnait chaque année.

Enfin, on pourrait augmenter le temps de travail et / ou travailler les samedis dans les écoles primaires .

5- Avez-vous été impliqués dans le processus de prise de décision ?

Nous n’avons pas été consultés ici à Kaffrine en tant que leader syndical appartenant au G20, alors qu’en Conseil des ministres, le Président de la République, son Excellence monsieur Macky Sall avait demandé au ministre de l’Éducation Nationale, monsieur Mamadou Talla, d’inviter tous les acteurs et partenaires à la table de discussion.

Nous n’avons rien contre le ministre Talla et / ou les leaders des syndicats du G7 mais quand on est en guerre, on doit faire appel à toutes les troupes pour combattre l’adversaire qui est la Covid-19. D’ailleurs, le Président Sall l’a dit : « Nous sommes en guerre. »

6- Les parents d’élèves et/ou les élèves eux-mêmes vous ont-ils fait part de leurs attentes, inquiétudes ?

Des parents d’élèves et des apprenants que j’ai eu à consulter m’ont ouvertement dit que cette reprise n’est pas faite au bon moment parce qu’il y’a toujours des cas liés au virus et que certains parents paysans comptent sur leurs enfants pour les aider dans les travaux champêtres qui ont déjà démarré.

7- Beaucoup d’enseignants sont infectés et encore sous-traitement, est-ce un problème ?

Oui c’en est un, j’ajouterais même le fait que certains enseignants qui étaient dans des zones où y’avait des cas positifs à la covid-19 soient victimes de stigmatisation, psychologiquement ça pourrait les perturber.

Aussi le protocole sanitaire n’est pas complet dans certaines écoles qui n’ont même pas de toilettes fonctionnelles et les autorités devaient en premier régler ces problèmes primaires.

8- Certaines établissements ont décidé de ne pas reprendre les cours et ont donné différentes raisons, qu’en pensez-vous ?

Des écoles françaises et catholiques qui sont au Sénégal / Dakar et le Lycée Seydou Nourou Tall comme on l’a vu dans les médias, ont dit qu’ils ne vont pas rouvrir leurs portes le jeudi 25 juin 2020. Et ces établissements précités ont raison car c’est par peur de risques de contamination mais aussi de manque de dispositif et / ou de moyens pour assurer la protection des élèves et des enseignants.

Il y’a aussi un problème de personnel dans certains établissements et un manque d’eau notoire qu’il y’a dans certaines zones de Dakar ces temps-ci. Certes nous sommes conscients que les élèves sont plus en sécurité dans les écoles que dans la rue ou les places mais nous ne voulons pas que certains soient lésés au profit d’autres.

Rouvrir des écoles, juste pour sauver des pré-inscriptions d’enfants de hautes personnalités de l’État serait quelque chose de sélectif et discriminatoire aussi.

Les élèves des autres cours aussi qui ne sont pas en classe d’examen perdraient beaucoup et ça les suivrait tout au long de leur cursus scolaire. Et n’oublions pas que ces jeunesses d’aujourd’hui seront nos gouvernants de demain alors faisons tout pour qu’ils aient un bon niveau.

Déjà deux mois ont été perdus avec la grève des enseignants et puis trois mois depuis la fermeture des écoles le 16 mars dernier suite à la décision du Chef de l’État donc c’est déjà cinq mois voire plus qui ont été perdus .

Certes , nous devons apprendre à vivre avec le virus afin de faire repartir notre économie au plus vite mais en ce qui concerne la réouverture des écoles , elle peut attendre car le virus est toujours là et l’hivernage a débuté .

En conclusion, comme le dit l’adage : » Rien ne sert de courir , il faut partir à point . »

Propos recueillis par la rédaction