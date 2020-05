Abdoul Mbaye : «Matar Cissé est un bel esprit ».

Acculé, attaqué et vilipendé par ses frères de partis, le ministre du Pétrole peut compter sur le soutien d’Abdoul Mbaye. Dans ce Sénégal où l’on se trouve, les personnes intelligentes et compétentes, qui l’ont manifestées et engagées pour leur patrie, seront toujours combattues et terrassées. Si tu es compétent et le manifeste, tu risques d’être la cible des incompétents qui préservent jalousement leurs postes craignant d’être dégommés », dénonce Abdoul Mbaye, dans Walfadjri. L’ancien Premier ministre, d’ajouter : « Makhtar Cissé, je ne le connais pas entièrement mais je reconnais que c’est un bel esprit. Qu’il s’agisse des professeurs d’université et autres, toutes les matières grises du gouvernement seront tôt ou tard dégommés ou appelés à être des suivistes. » Selon le président de l’ACT, « c’est cela qui détruit l’administration sénégalaise dans son ensemble. » Partout où se trouve, poursuit-il, si on t’impose l’injustice, il faut le dire tout haut et le dénoncer. Mais être un éternel suiviste ou être un béni oui-oui, cela pose problème On doit sortie de ce carcan (…) Il faut des personnes qui croient en eux et craignent le Tout Puissant. Il y a beaucoup qui écrivent pour dire que c’est bon, ils l’ont fait sous Wade pour le plaire. Lorsqu’il y a eu changement, ils ont fait un retournement de veste », s’offusque Abdoul Mbaye.