Abdoulaye Wade, mordu par le lion fait de graves révélations

Abdoulaye Wade, c’est l’homme qui a été mordu par un lion du parc zoologique de Hann. Dans une vidéo diffusée dans le net, A. Wade, éco-guide, fait de graves révélations sur une mafia de vente de peaux de lion au sein du parc zoologique. La victime retrace le film de l’attaque qui a failli lui coûter la vie.

L’agent des eaux et forêts, en service au Parc zoologique et forestier de Hann, mordu par le lion, a été identifié. Il se nomme Abdoulaye Wade. Eco-guide, il était ivre au moment des faits et risque d’être radié. En effet, le conservateur du parc a fait un rapport circonstancié et demandé une sanction à l’endroit de son agent. Rapport qui devra être transféré au Directeur des Eaux et Forêts, le Colonel Baïdy Ba. Ce dernier s’est montré catégorique. Pour lui, il n’est pas question de lui trouver des circonstances atténuantes. «Il faut qu’on tape dur. On veut lancer un message fort aux visiteurs, au personnel, bref, à tout le monde. On ne peut pas comprendre qu’un employé du parc, qui connait les dangers, le fasse», tranche-t-il. Pour Baïdy Ba, ce qui s’est passé est donc une leçon, non pas uniquement pour l’agent, mais pour tout le personnel du parc.

«Je jouais juste avec l’animal »

Abdoulaye Wade revient sur le film du drame qui a failli lui coûter la vie. «Je jouais juste avec le lion. D’ailleurs, j’avais pour habitude de le faire. Ce qui est arrivé est juste la volonté divine», a-t-il raconté. Poursuivant, il ajoute : «J’ai fait en sorte qu’il lâche ma main, il m’a terriblement fait mal. J’ai crié parce que je ne m’y attendais pas. Et ce que j’ai ressenti comme douleur était indescriptible. Tout ce qui me venait à l’esprit, c’était comment faire pour qu’il ne m’arrache pas le bras ».

« Je perçois 60.000 Fcfa par mois »

Selon Abdoulaye Wade, ils n’ont pas tous de prise en charge médicale. «Il y en a qui en disposent et d’autres non. Je pense que ce genre de problèmes ne devrait même pas avoir lieu dans un zoo. Il y n’a qu’au de parc de Hann qu’on voit des travailleurs sans prise en charge. Quand tu te fais mal, tu es obligé de te prendre en charge tout seul. Depuis dimanche, je me soigne tout seul», a-t-il déploré. Il renseigne, dépité, qu’il perçoit mensuellement 60.000 Fcfa. D’après lui, Un homme de bonne volonté lui est venu en aide quand il lui a expliqué qu’il a été mordu par un lion.

«Tous les employés du Parc de Hann vendent des poils de lion »

Il poursuit en faisant une révélation de taille. «On n’est pas sans savoir que tout travailleur du Zoo de Hann a déjà eu à vendre les poils ou peaux du lion. « Peu importe le zoo où vous irez, vous verrez toujours la personne qui s’occupe des lions avoir par devers lui ces poils et le but c’est de les revendre. J’ai eu à le faire et c’est normal parce que les gens en ont besoin», justifie-t-il. Il rembobine : «Que la vente des poils des lions soit interdite ou non, moi je le fais parce que j’ai vu des gens le faire avant moi. Et, je ne saurais dire si c’est normal ou pas, mais j’ai vu des gens le faire et je le fais. Et, ils ne vendent pas que les poils des lions». Aussi déplore-t-il que les gens ne soient pas venus le secourir, préférant filmer la scène.

ANNA THIAW