Accident du cortège de Sonko: Le bilan s’alourdit à 3 morts

C’est sur sa page Facebook que Ousmane Sonko avait annoncé deux morts enregistrés suites à l’accident de son convoi sur la route de Ziguinchor. Le bilan de l’accident s’est alourdit. Trois décès seraient enregistrés si l’on se réfère à la toute dernière publication de El Malick Ndiaye, membre de Pastef, . Il s’agit du cadreur et photographe de Jotna Media le nommé Ibrahima Fall et des garde-corps Ama Ndao alias fifty et Moussa Camara. Quatre blessés sont également enregistrés.

