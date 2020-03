ACCIDENT A DIOUROUP: 7 MORTS ET 48 BLESSES

Un grave accident s’est produit la nuit dernière sur la route de Diouroup dans la région de F un bus s’est renversé à Ndioudiouf, un village de la commune de Diouroup dans la région de Fatick. Bilan de l’accident : 7 morts et 48 blessés. Parmi les sept corps sans vie, il y a quatre femmes et trois hommes adultes, tandis que sur les 48 blessés enregistrés, il y a 17 dans un état grave… Le bus, qui était en provenance de Dakar, roulait dans le sens Fatick-Kaolack, lorsqu’il s’est renversé ‘’sur le bas-côté de la route nationale I à la sortie du village de Ndioudiouf, après une défaillance des pneus arrière….. Le bus impliqué dans l’accident serait un véhicule dit ‘’horaire’’, qui fait la navette entre Dakar et Koumpentoum, dans la région de Tambacounda.