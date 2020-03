Hassan, le chauffeur du véhicule 4X4 qui avait tué trois enfants dans un accident aux Almadies vient d’être condamné à 8 mois ferme et 18 mois de probation. C’est-à-dire son permis de conduire est suspendu pour 18 mois. En plus, il est également interdit de conduire un véhicule pendant 18 mois mais également de fréquenter les bars, restaurants et autres lieux de consommation de boissons alcoolisées. Et, en cas de violation de l’une de ces interdictions, il va purger les 18 mois de probation.