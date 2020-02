Pigs for food in truck are having bath to avoid the hot during transportation on 1A national highway in Phu Yen province

Accident à Sédhiou : un mort et 4 blessés Un violent accident est survenu ce lundi 24 février 2020, à 6 heures du matin, à Sédhiou, sur la Route nationale numéro 4 (RN4). Le bilan s’élève à un mort et quatre blessés. Selon I-radio, une camionnette qui transportait des porcs vers la Guinée Bissau a malheureusement terminé sa course dans une mare, à hauteur de Saré Alkaly. La personne qui a perdu la vie dans le choc serait de nationalité Bissau-guinéenne. Partager Facebook

