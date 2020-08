Accord salarial entre Kalidou Koulibaly et Manchester City !

Alors qu’une première offre des Citizens pour Kalidou Koulibaly a été repoussée par Naples, le défenseur sénégalais tient déjà un accord salarial et semble plus que jamais décidé à rejoindre Manchester City cet été.

Manchester City est insatiable. A peine Leroy Sané était-il vendu pour 45 millions d’euros au Bayern Munich, que les Citizens réinjectaient la somme perçue dans le transfert de Nathan Aké. Le défenseur central de Bournemouth a paraphé le 5 août dernier un contrat de 5 ans. S’inscrivant, à 25 ans, dans la tradition mancunienne des transferts records pour des profils défensifs. Si la palme revient à Manchester United, qui est allé chercher Harry Maguire à Leicester City pour 87 millions d’euros, le voisin de City compte désormais dans ses rangs pas moins de 8 défenseurs achetés entre 45 et 65 millions d’euros.

L’arrière droit João Cancelo, acheté 65 M€ d’euros à la Juve (dans le cadre d’un échange avec Danilo), le central français Aymeric Laporte, lui aussi rapatrié pour 65 M€, de Bilbao, l’arrière gauche Benjamin Mendy, acheté 57,5 M€ à l’AS Monaco, mais également John Stones, transféré d’Everton pour 55,6 M€ ou encore Kyle Walker, le latéral droit acheté 52,7 M€ à Tottenham, Eliaqim Mangala, autre «frenchy» qui était passé du FC Porto à Man City contre un chèque de 45 millions d’euros et enfin Nicolas Otamendi, l’Argentin pour qui les Citizens avaient versé 44,5 millions d’euros à Valence. Et il semble entendu que la tradition se poursuivra dans les prochaines semaines.

Un accord salarial entre les Citizens et Kalidou Koulibaly

Annoncé proche de l’Etihad Stadium depuis plusieurs mois, voire années, pour renforcer un peu plus la défense des Citizens, Kalidou Koulibaly pourrait évoluer sous les ordres de Pep Guardiola la saison prochaine. Eric Garcia tenté par les sirènes du FC Barcelone, Nicolas Otamendi poussé vers la sortie, les Skyblues ont besoin d’un quatrième larron pour leur charnière. L’international sénégalais de 29 ans est l’élu. Comme nous l’anticipions il y a dix jours, Naples et Manchester City se sont rencontrés cette semaine. Selon nos informations, les deux parties ont ouvert des discussions et une première offre de 63 millions d’euros + 10 millions d’euros de bonus a été mise sur la table par Txiki Begiristain, le directeur sportif du club anglais.

Offre repoussée par les Napolitains, qui espèrent récupérer 70 millions + 10 de variables pour leur joueur sous contrat jusqu’en 2023. Manchester City devrait cependant gonfler son offre une fois la Ligue des champions terminée. Une chose est d’ores et déjà actée, Kalidou Koulibaly s’est mis d’accord avec les Citizens sur un salaire particulièrement attractif. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges a également pu s’entretenir au téléphone avec Pep Guardiola, ce qui a achevé de le convaincre. Les planètes semblent presque toutes alignées. Sept petits millions séparent désormais le club anglais de son homologue italien pour conclure le deal Koulibaly. Un neuvième défenseur au prix mirobolant pour tenter de contenter un Pep Guardiola qui, régalé par sa direction, ne devrait pas aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs cet été.

Auteur : FootMercato