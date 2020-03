Adama Barrow à Dakar

Le Président de Gambie est arrivé à Dakar hier, avec une forte délégation. Le Président Adama Barrow va coprésider avec son homologue sénégalais le conseil présidentiel sénégalo-gambien qui s’ouvre aujourd’hui. Il a été accueilli à l’aéroport par le Président Macky Sall. Cette deuxième édition du Conseil présidentiel sénégalo-gambien sera l’occasion d’évaluer l’état de mise en œuvre des engagements pris à Banjul et de définir des feuilles de route dans des secteurs prioritaires, notamment dans les domaines de la sécurité, des transports, du commerce, de l’environnement et de la libre circulation des personnes et des biens. Il est attendu aussi la signature de nouveaux accords liés à la justice, la normalisation des relations, le commerce de transit, la protection civile, le cinéma et l’audiovisuel.