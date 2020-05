Adebayor dément avoir contesté le Ballon d’Or de Mané

L’information s’est répandue comme une traînée de poudre dans les médias et réseaux sociaux ces derniers jours. Mais que Emmanuel Adebayor ait contesté le Ballon d’Or Africain de Sadio Mané est une rumeur.

« Comment Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur de l’année de la CAF alors qu’il n’est pas basé en Afrique, Lionel Messi n’a jamais remporté de trophée individuel continental sur son continent. La CAF signifie Confédération Africaine de Football. Je ne peux pas imaginer comment Salah et Sadio peuvent l’emporter. Ce prix appartient aux joueurs basés en Afrique », Ces propos apparus en premier sur Nairobinews remettaient en cause le sacre de Sadio Mané et de Mohamed Salah.

Le Togolais a tenu à éclaircir les choses dans un message publié sur son compte Twitter.

« Récemment mon attention a été attirée sur des propos relayés par certains médias et sur les réseaux sociaux, sur la CAF et sur mes collègues Mohamed Salah et Sadio Mané. Je voulais juste dire que ces déclarations ne sont pas de moi. Je n’ai accordé d’interviews à aucun média. Faites toujours attention pour ne pas publier de fausses informations. Merci à tous ! »