Adhésion à « Yewwi Askan Wi » : Bara Gaye s’explique

A l’occasion de l’inauguration du centre commercial “Al Makhtoum” le 09 Octobre passé, le maire de la commune de Yeumbeul Sud Bara Gaye est revenu sur son ralliement à la coalition Yewwi Askan Wi. Par ailleurs, membre du PDS a donné les raisons de son adhésion dans cette coalition au détriment de la coalition Wallu Sénégal dirigée par le PDS.

« Nous n’avons pas accepté cette décision de quitter la volonté populaire parce que la coalition est constituée par les partis les plus représentatifs du Sénégal. Donc Bara Gaye ne peut pas ramer à contrecourant des intérêts du peuple et ceux de Yeumbeul. Je suis dans le Yewwi et nous allons en élections avec cette coalition avec tout ce que nous avons. L’objectif est de faire en sorte que Macky Sall ne puisse pas gagner le département de Keur Massar encore moins la commune de Yeumbeul-Sud “, a déclaré Bara Gaye.

A l’en croire, l’échiquier politique a changé et la nouvelle configuration fait de la coalition Yewwi Askan Wi la seule structure politique capable de bloquer la route à Macky Sall.

Toutefois, le maire de Yeumbeul-Sud n’a pas manqué de lancer des piques à ses opposants de l’APR notamment le ministre Amadou Hott mais aussi à ses camarades du PDS et aux nouveaux adhérents de Wallu Sénégal qu’ils reprochent de ne pas avoir de base politique.