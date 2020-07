Adie : Le gendarme a volé les ordinateurs pour ça

Nous en savons un peu plus sur les 212 ordinateurs volés l’affaire à l’Adie. M. Faye, le gendarme chef de poste des locaux aurait volé les ordinateurs après qu’on lui a promis un écran plat, de l’argent et un voyage à l’étranger, rapporte Le Soleil. De 25 machines (22 portables et 3 fixes), le préjudice est passé à 212 ordinateurs volés. Les ordinateurs portables ont été achetés à 250 000 l’unité et les fixes entre 300 000 et 350 000 Fcfa.