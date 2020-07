ADIE : Le préjudice passe de 22 à 212 ordinateurs volés

Le scandale lié au vol d’ordinateurs portables et fixes à l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie) connaît de nouveaux développements. De 22 machines, le préjudice passe à 212 ordinateurs volées, informe Le Soleil. Les ordinateurs portables ont été achetés à 250 000 l’unité et les fixes à 300 000 ou 350 000 Fcfa. Dans cette affaire, le gendarme, M. Faye, le chef de poste de la gendarmerie des locaux de l’Adie a été arrêté après recoupements et auditions de toutes les personnes qui ont accès aux lieux. Le principal receleur du nom de Nd. Thiam a avoué, lors de sa première audition, avoir acheté les 22 ordinateurs portables et 3 fixes volés des mains du gendarme. L’interpellation de Nd. Thiam a permis aux limiers de retracer et de localiser toutes les autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire, de près ou de loin. Toute la bande, forte de 10 personnes, a été mise hors état de nuire.