Adja Diallo, Niang Kharagne et le DG de Clean Oil arrêtés

Le patron de « Clean Oil », Bara Guèye, est entre les mains de la Section de recherches. Ce dernier qui prenait une troisième épouse, n’oubliera pas son mariage de sitôt. La cérémonie était organisée en grande pompe, en cette période de propagation du coronavirus, violant allègrement les restrictions prises par le chef de l’Etat dans le contexte actuel.

C’en était suffisant pour que les forces de l’ordre se pointe sur les lieux. Au grand dam de beaucoup de célébrités qui étaient présentes. Parmi elles, le célèbre Niang Kharagne Lô qui était chargé d’immortaliser la fête, la chanteuse Ndèye Diouf, l’ex mannequin Adja Diallo, ou encore le griot Alassane Mbaye et d’autres invités, ont été cueillis par les gendarmes qui n’ont d’ailleurs pas épargné le marié Bara Guèye l’heureuse élue, Seynabou Diène alias Zeyna et la mère de cette dernière, tous placés en garde à vue. Tout ce beau monde pourrait être déféré devant le parquet pour violation de la loi sur le couvre-feu et rassemblement illégal.