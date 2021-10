Adji Sarr confirme mais parle de “déménagement”

Suite aux révélations du journaliste d’investigations, Babacar Touré concernant la fugue d’Adji Sarr du domicile de son hébergeur, la concernée en personne a fait une sortie pour rétablir la vérités des faits.

En effet, lors de son intervention, Adji Sarr ne parle pas de « fugue » mais de « déménagement ». « J’ai déménagé et je crois avoir ce droit », reconnaît-elle. “Je ne peux plus habiter longtemps dans un quartier. J’ai constamment peur d’être reconnue, retrouvée et être attaquée par mes détracteurs”, explique-t-elle.

“L’accusatrice d’Ousmane Sonko est bel et bien en fuite car des promesses faites à elle, non pas été respectées”, a insisté le journaliste. Babacar Touré va même plus loin et déclare qu’il n’y aura pas de jugement dans cette affaire car, soutient-il, Adji Sarr ne va pas accepter d’aller au tribunal. “En réalité, ils sont en train de négocier avec Ousmane Sonko”, a-t-il insisté, lui qui promet de “sortir un livre sur cette affaire”.

