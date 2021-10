Aéroport de Ziguinchor: La garde rapprochée de Sonko bloque Doudou Ka au portail

Un incident s’est produit ce mercredi après midi à l’aéroport de Ziguinchor. En effet Doudou Ka qui est arrivé à l’aéroport après Ousmane Sonko a vu son cortège bloqué à l’entrée du salon d’honneur par les éléments de la sécurité du leader de Pastef. Un proche de Doudou Ka, qui tentait de prendre des photos a été appréhendé et son portable confisqué par la sécurité du député Ousmane Sonko.

Notre source précise que les hommes de Sonko imposaient leur suprématie pendant plus d’un quart d’heure à Doudou Ka et son clan. Ces derniers n’ont pas descendu de leur véhicule. Le leader de PASTEF a pris TransAir et le DG de l’AIBD s’est engouffré dans Air Sénégal plutard.

Contrairement ce qui a été annoncé, les deux hommes politiques qui se sont frottés récemment à Ziguinchor par l’intermédiaire de leurs militants, n’étaient pas ensemble au Salon d’honneur ni dans le même vol. Nos sources soulignent en outre que Abdoulaye Baldé n’a rencontré ni Doudou Ka, aussi bien Sonko à l’aéroport.