Affaire Batiplus: Me Malick Sall affirme ne pas être impliqué

Lors d’une interview diffusée par la 7tv, le vendredi 12 juin 2020, Cheikh Yerim Seck citait l’actuel ministre de la Justice, avocat de profession, dans le dossier d’accusation d’évasion fiscale et de détournement de fonds concernant la famille Farès.

Le ministre de la Justice dément être impliqué dans le dossier Batiplus, un scandale de corruption et d’évasion fiscale révélée par le journaliste Cheikh Yerim Seck. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le cabinet du ministre Malick Sall dément. « La SCPA « Malick Sall & Associés » qui était son Cabinet, n’existe plus depuis le 19/06/19, soutient-il. Et cela est vérifiable au niveau de l’Ordre des Avocats.

Me Malick Sall se réserve d’user de toutes voies de droit pour obtenir réparation du préjudice causé par cet amalgame qui vise à porter atteinte à son honneur et à sa crédibilité professionnelle » souligne le document.