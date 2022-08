Affaire Bougazelli : Liberté pour tous

Tous les inculpés dans le cadre de l’affaire Bougazelli. Le seul mis en cause incarcéré jusque-là, c’était le Burkinabé Moussa Ouédraogo. Il a été libéré jeudi dernier par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel. D’après Libération, qui donne l’information, il reste cependant sous contrôle judiciaire.

Moussa Ouédraogo rejoint ainsi les six autres mis en cause dans cette affaire : Oumar Samb, Khalifa Ababacar Dia, Ousmane Dione alias «Nguess», Mallé Diagne, Mamadou Diop et Seydina Fall Bougazelli. Ces derniers sont également sous contrôle judiciaire.

Libération signale un autre rebondissement dans ce dossier : la nouvelle arrestation, le 27 juillet dernier, de Alassane Sy dit Kalidou Sy. Ce gérant d’un bar-restaurant a été arrêté puis relâché à l’éclatement de l’affaire.

Face aux gendarmes, il y a donc près d’un mois, il a juré être victime d’une homonymie, qu’il ne serait pas le Kalidou Sy dit «Kalz» que les enquêteurs recherchent. Présenté au Doyen des juges, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.

Tout ce beau monde est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et fabrication de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national et à l’étranger, blanchiment de capitaux et (pour Bougazelli) tentative de corruption.