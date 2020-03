AFFAIRE DIEYNA BALDE ET DIOP ISEG : DEUX PV (041 et 042) POUR UNE ENQUÊTE

Du nouveau dans l’affaire de mœurs impliquant Mamadou Diop, patron de l’ISEG à la jeune chanteuse Dieyna Baldé. Deux procès verbaux 041 et 042 ont été transmis au parquet dans le cadre de l’enquête. Mais il est curieux de constater que l’enquête étant unique, ait donné lieu à deux PV. D’après nos sources, ce qui est à craindre, est que l’un des PV ne comporte que les faits reprochés à Mamadou Diop, DG de l’ISEG et que l’autre PV puisse contenir les aveux circonstanciés de Dieyna Baldé et ses complices. L’un des PV risque d’être écarté pour ne pas être transmis au juge d’instruction ou au juge de jugement, craint une source proche du dossier. Et dans un tel cas de figure, ce juge ne va se retrouver qu’avec une partie seulement du dossier. En tout cas, cette affaire Dieyna Baldé cache bien des non-dits pour enfoncer