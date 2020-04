Affaire Diop Iseg-Dieyna: Encore de fausse révélations

« Diop Iseg aurait renoncé à ses avocats et se dit prêt à reconnaître la paternité de l’enfant de Dieynaba Baldé ». Cette information qui barre la une de quelques sites d’informations est fausse et dénuée de tout fondement, selon des sources proches du dossier. « C’est une information fabriquée de toute pièce et il est curieux d’annoncer cette intox au moment où Dieyna Baldé vient d’accoucher », s’interroge la même source. Il nous revient que les avocats de Diop Iseg travaille à une demande d’annulation de l’inculpation de leur client au motif que la base légale de l’inculpation, n’est pad fondée. « On ne peut accepter une paternité et solliciter en même temps un test de paternité », précise-t-on. Accusé par la jeune chanteuse de détournement de mineure suivi de grossesse, le Dg de l’Iseg est toujours en prison.