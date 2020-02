Affaire Djidiack : Nouvelles révélations

Selon les investigations du journal Les Echos, jusqu’à présent, aucune victime ne s’est signalée dans l’affaire des faux visas pour laquelle le manager de Viviane Chedid, Djidiack Diouf et Cie ont été arrêtés et écroués en prison. Dans cette affaire, aucune victime ne s’est signalée. Le Consulat d’Italie n’a jamais porté plainte et n’a reçu aucun document faux dans cette affaire. C’est bien après qu’ils ont appris qu’un de leurs agents, notamment madame Ndèye Kouly Kane, est inculpée dans cette affaire, renseigne le journal..

Qui s’interroge: « Comment la gendarmerie a appris qu’une histoire de faux visas est en train de ses concocter ? Est-ce suivant des écoutes téléphoniques ? » Si c’est le cas, l’on se demande si les gendarmes ont le droit d’écouter les citoyens sans l’autorisation d’un juge. Cela pose aussi un problème de sécurité dans n os conversations téléphoniques. Quoi qu’il en soit, si la possession du faux peut être présumée, l’usage de ce faux n’est jusque-là pas prouvé. Ce, puisque, la dame, qui jure avoir connu « Petit Mbaye » à Tivaouane et que ce dernier lui a juste demandé de lui rapprocher un rendez-vous à l’ambassade, n’a jamais eu à déposer un faux document au niveau de l’ambassade de l’Italie.