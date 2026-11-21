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Selon Libération, dans l’affaire Lamine Faye, ancien garde du corps et neveu de Me Abdoulaye Wade, et compagnie, portant sur une présumée escroquerie foncière de 235 millions de francs CFA, le nom de Karim Wade aurait été utilisé pour convaincre le plaignant, M. Guèye, de verser de l’argent.

Le récit du plaignant

M. Guèye, repris par le journal, affirme avoir été mis en contact avec Lamine Faye par un certain Mor Talla Ba, de son vrai nom Babacar Sarr, qui se présentait comme un riche orpailleur et vendeur de terrains. Lamine Faye lui aurait alors proposé une parcelle de 900 m² située aux Almadies, avec la promesse de lui obtenir un titre foncier. Selon le plaignant, il lui aurait réclamé 20 millions. Cette somme devait notamment lui permettre de régler certaines dépenses et de financer un voyage au Qatar pour rencontrer Wade-fils, présenté comme détenteur des titres fonciers originaux. Ce déplacement devait permettre de récupérer les documents et de les remettre à l’acheteur.

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La version de Lamine Faye

Confronté à ces accusations, embraye la même source, Lamine Faye les a catégoriquement rejetées, les qualifiant de « contrevérités ». Il nie avoir proposé un terrain à M. Guèye ou lui avoir demandé de l’argent pour financer un prétendu voyage au Qatar en vue de rencontrer Karim Wade. Il a également mis le plaignant au défi de produire des décharges ou tout autre document prouvant les versements allégués. Il renvoie plutôt M. Guèye à son différend avec Babacar Sarr, qui fait l’objet d’un avis de recherche.