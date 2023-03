Affaire Marine Le Pen: « La Côte d’Ivoire a sauvé Hadjibou Soumaré d’un mandat de dépôt »

Le Procureur de la République a interdit à Hadjibou Soumaré de poser des questions au président de la République. Mais il ne peut pas nous empêcher de réfléchir et d’exprimer publiquement notre pensée.

C’est un fait que Marine Le Pen a bien été reçue par notre Président; elle serait venue en jet privé. Tout le monde se demande pourquoi notre Président l’a reçue; elle n’est pas l’amie des africains de France.

J’ai pensé que c’est pour obtenir le soutien de Marine pour sa troisième candidature illégale, du genre soutien à une présence symbolique au Conseil de Sécurité de l’Afrique.

Mais l’attitude de Macky Sall et ses doubles boutons contre Hadjibou, qui a évité le mandat de dépôt de justesse, grâce à la Côte d’Ivoire, me pousse à envisager une autre possibilité connexe.

Macky Sall veut-il devenir un ami de la Russie ? En effet, il a reçu le Président du Tatarstan de la Fédération de Russie et tout le monde connaît les liens entre Marine le Pen et la Russie.

Macky Sall et Hadjibou sont tous issus du moule occidental et Hadjibou a remplacé Macky Sall comme premier ministre de Abdoulaye Wade. Ils ont partagé le même gouvernement. Hadjibou en sait un bout, il doit se taire par la force de la loi.

Quand on veut garder le pouvoir jusqu’en 2035, ce que dit tout haut le PM Amadou Ba, il faut quitter le navire occidental ou faire semblant. Le gaz peut rapprocher le Sénégal, la Russie et l’Algérie. Ce qui peut inquiéter le Maroc, la France, les États Unis et la Grande Bretagne. J’ose espérer que ce n’est pas un jeu tactique. Au Sénégal, “Game is over” depuis 2011.