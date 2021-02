Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : Les non dits

Selon le quotidien l’Obs, il existe des déclarations jamais entendues sur l’Affaire de mœurs qui oppose Adji Sarr et Ousmane Sonko, non moins député, président du Pastef et candidat à l’élection présidentielle de 2024.

L’Obs affirme que des révélations explosives ont été faites lors des confrontations des masseuses de “Sweet beauté”.

A l’origine un bain, une serviette et une proposition de prise de pilule pour ne prendre aucun risque de grossesse. Entre autres révélations, il y a le fameux transporteur de Adji Sarr, Sidy Ahmet Mbaye, l’avocat et le certificat médical.