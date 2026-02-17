Affaire Pape Cheikh Diallo et cie : Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye arrêté

Partager Facebook

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à une nouvelle arrestation dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire concernant l’affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts, accusés de transmission volontaire du VIH SIDA et d’actes contre nature.

Il s’agit du journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye qui a été cueilli en pleine conférence de presse du procureur Ibrahima Ndoye concernant le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Il a été embarqué par des gendarmes en civil selon des informations relayées par Seneweb.