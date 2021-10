Affaire Sexape: 10 mois de prison requis contre Benzema

Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende contre Karim Benzema, jeudi 21 octobre, dans “l’affaire de la sextape”. L’attaquant de l’équipe de France est accusé de complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en Bleu, Mathieu Valbuena, victime présumée de ce dossier.

Karim Benzema est décidément omniprésent dans les médias, qu’il le veuille ou non. Alors que l’attaquant de l’équipe de France plaide sa cause pour le Ballon d’Or, le natif de Lyon a aussi été rattrapé par “l’affaire de la sextape” . Le procès de ce feuilleton judiciaire, dont Mathieu Valbuena est la victime supposée, se tient depuis mercredi 20 octobre au tribunal de Versailles. Ce jeudi 21 octobre donnait lieu à la fin des plaidoiries et au début des réquisitions. Et Benzema n’a pas échappé à ces dernières. A l’encontre de l’attaquant du Real Madrid, le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et 75.000€ d’amende.

“Benzema est porteur d’une image, d’une notoriété”

“Benzema est porteur d’une image, d’une histoire, d’une notoriété, de toutes ces valeurs“, a justifié le parquet lors de ses réquisitions. Absent lors du procès, le joueur de 33 ans encourt une peine maximale de cinq ans de prison et 75.000€ d’amende.

Concernant les autres prévenus, la réquisition la plus lourde concerne Mustapha Zouaoui. Celui-ci est présenté comme le “cerveau” de la tentative présumée de chantage sur Mathieu Valbuena. Le parquet a requis 4 ans de prison et 15.000 euros d’amende contre lui. Pour Karim Zenati, l’homme qui a pris contact avec Benzema pour aborder le sujet de la sextape avec Mathieu Valbuena, le parquet a requis 2 ans de prison et 5.000€ d’amende.

Enfin, contre Axel Angot, l’homme qui a découvert la sextape sur le téléphone de Mathieu Valbuena, et Younes Houass, l’un des intermédiaires soupçonnés du chantage, le parquet a requis 18 mois de prison et 15.000 euros d’amende.

Une décision des juges rendue vendredi 22 octobre ?

Les juges du tribunal de Versailles pourraient rendre leur décision vendredi 22 octobre, à l’issue de la troisième journée du procès. Mathieu Valbuena était passé à la barre mercredi 20 octobre. L’ancien international français avait notamment affirmé “s’être senti en danger” après avoir pris connaissance de l’existence de la sextape.

