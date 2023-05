Affaire Sweet Beauty : Ousmane Sonko n’est obligé pas de se constituer prisonnier

Le face-à-face Ousmane Sonko-Adji Sarr devant la Chambre criminelle de Dakar a été renvoyé. En cause, il a surtout été évoqué l’enrôlement du dossier.

Le leader de Pastef peut-il comparaitre libre au procès. L’ancien procureur de la Crei Alioune Ndao affirme avec certitude « en vertu de l’article 238 du code de procédure pénale qui est remplacé l’article 138, aucun accusé n’est obligé de se constituer prisonnier ».

Toujours selon l’ancien procureur, l’État a tenté d’arrêter Ousmane Sonko en se basant l’article de 138 du code de procédure pénale qui date de 1965 et qui n’existe plus, car cet article est remplacé par l’article 238 de 2014 qui n’oblige plus un accusé de se constituer en prisonnier pour être interrogé par le président.

Et par conséquent « l’attaque qui a été faite au domicile Ousmane Sonko a été faite sans aucune base légale »