AFFAIRE THIONE SECK : LE PROCÈS RENVOYÉ, SES AVOCATS OBTIENNENT LE SURSIS

Le procès de Thione Seck dans l’affaire des faux billets a été renvoyé au 23 mars prochain. Les avocats du chanteur ont obtenu le sursis à statuer en attendant que la Cour suprême rende sa décision. La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar avait infirmé le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.