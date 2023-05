Africa supply chain Awards: Le centre Trainmar de Dakar reçoit trois (03) distinctions 

Le Sénégal a reçu la première édition des African Supply Chain Awards enfin de récompenser les entreprises les plus performantes et les plus dynamiques dans le domaine de la logistique et du transport maritime.

Le Centre Trainmar de Dakar a été nominé pour ces distinctions. A cet effet, Mme Astou Thiam, Directrice Adjointe s’est réjoui de ces performances. Elle rappelle que le centre Trainmar a été distinguée pour recevoir la distinction du Meilleur programme Pétrole et Gaz, Meilleur programme Supply Chain, Meilleure École Supply Chain.

Face à un pays qui va bientôt faire parti des pays producteurs de pétrole et de gaz, Madame Astou Thiam a fait l’analyse que ceci permettra au centre Trainmar de pouvoir relever de nouveaux défis mais aussi d’aller vers la persévérance. Ainsi elle a tenu à remercier l’État du Sénégal dans son engagement à travers le ministère des pêches et l’économie maritime , mais aussi un grand merci à tous les travailleurs et collaborateurs de l’entreprise dont le Port Autonome de Dakar, le COSEC, l’ ANAM

De nombreuses entreprises africaines privées ont été nominé pour recevoir cette distinction pour récompenser leur mobilité, leur performance, mais aussi pour récompenser leurs compétences.

Par la suite, Mme Astou Thiam s’est dit incroyablement honorée et reconnaissante de recevoir ce prix du meilleur programme PÉTROLE ET GAZ au nom du Centre Trainmar de Dakar. Elle a par la suite remerciée des tous les organisateurs de cet événement, ainsi que tous les membres du jury qui ont reconnu l’excellence de ce programme. » Nous avons travaillé dur avec nos équipes pédagogiques pour produire un programme de qualité avec nos partenaires le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) , le CFS (Campus Franco Sénégalais), et je suis ravi que notre travail ait été reconnu » a t’elle laissé entendre.

Après cette distinction, la directrice Astou Thiam a tenu à remercier tous les formateurs qui ont travaillé avec le Centre Trainmar sur ce programme, ainsi que tous les participants qui ont assisté à nos sessions de formation. Sans leur contribution, ce programme n’aurait jamais été possible a t’elle témoigné.

Selon elle, ces prix représentent m un grand honneur pour le Centre Trainmar et pour toute l’équipe du programme PÉTROLE ET GAZ. Et ils sont convaincus que ce prix stimulera l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière à continuer à innover, à se perfectionner et à travailler ensemble pour assurer un avenir durable pour cette précieuse ressource.

Encore une fois, la directrice a remercié tous ce qui ont participé à la réalisation de ces performances qui ont valu ces prix particulièrement au directeur Momar Mada Fall qui a joué un grand rôle car ces distinctions ont été obtenus sous son magistère et c’est une première. « Nous sommes tous fiers de faire partie d’une industrie aussi importante et vitale. Par la même occasion, elle s’est dit être satisfaite de cette distinction en tant que femme de faire partie d’une industrie aussi importante » a t-elle conclu.