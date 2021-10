Afrique du Sud : hausse d’orphelins depuis le début de la Covid-19

En avril de cette année, plus de 1,5 million d’enfants étaient orphelins en Afrique du Sud Une étude de l’Université du Cap montre que l’Afrique du Sud a enregistré l’un des chiffres les plus élevés au monde en matière de décès de soignants primaires pendant la pandémie de Covid-19.

Un centre d’aide à l’enfance et à la jeunesse de Soweto, à Johannesburg, affirme que son taux d’admission est de plus de 80% depuis le début de l’épidémie

Khululekani Mkhwanazi, assistante sociale du centre d’aide à l’enfance et à la jeunesse d’Othandweni témoigne que “pendant cette période difficile de la Covid-19, nous avons eu des cas où les enfants n’avaient plus de personne en charge. C’est là que vous avez découvert qu’il y a des problèmes liés au décès d’une personne et que, par conséquent, il n’y a plus de personne en charge. Il n’y a donc plus d’aidant principal pour s’occuper des enfants. En tant que centre, nous avons dû nous occuper de ces enfants.”

Une étude de l’Université d’Oxford indique que toutes les 12 secondes, un enfant dans le monde perd un soignant à cause du COVID-19. Un centre de protection de l’enfance à Johannesburg dit qu’en plus de l’accueil actuel des orphelins du Covid-19, ils doivent aussi s’occuper des cas d’abus sexuels et d’abandons.

“Nous avons des enfants qui mendient dans les rues et d’autres qui ont subi de graves abus sexuels. La famille ne travaille pas et les cas qui nous sont référés sont de très jeunes enfants. ” précise Lowina Fourie, responsable de l’accueil du centre de protection de l’enfance JHB.

L’Université du Cap recommande que les organisations publiques et privées intègrent des programmes fondés sur des données probantes dans leurs plans de réponse à la Covid-19. Ainsi ils pourront mieux faire face à l’impact de la pandémie sur les enfants qui ont perdu leurs tuteurs à cause du virus.