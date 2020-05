Afrique du Sud: Les appels à la levée du confinement se multiplient

L’Afrique du Sud risque de perdre quelque 7 millions d’emplois à cause de l’épidémie de coronavirus, a mis en garde le ministre des Finances. Selon les prévisions du gouvernement, le taux de chômage de l’économie la plus développée du continent pourrait atteindre les 50%.

Dans le pays, les appels se multiplient pour une reprise de l’activité économique.

Il y a deux semaines, plus de 200 médecins ont écrit une lettre ouverte au chef de l’État appelant à un assouplissement des mesures et soutenant qu’une aggravation de la pauvreté ferait plus de victime que le virus lui-même.