Agent de nettoiement tué à la Medina : Les présumés meurtriers arrêtés

Les présumés présumés meurtriers de l’agent de nettoiement Yankhoba Diagouraga tué lors d’une d’une agression à la Médina, rue 30X31 ont été arrêtés, informe L’OBS. El H. Bâ et Cheikh Diouf ont été les premiers à être cueillis à la Rue « Sans loi » de la Gueule Tapée et à la Rue 41 de la Médina. Cuisinés par les limiers, Bâ et Diouf balancent les noms de leurs complices. Il s’agit de Cheikh Bâ, domicilié à Nord Foire et d’un certain nommé N. et le présumé cerveau du gang, Cheikh Thiam résidant à Yoff. C’est ce dernier qui a poignardé et achevé le défunt.