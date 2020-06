Agents Sen’Eau tués : La Direction s’explique

Trois agents de Sen’ Eau sont morts hier dans l’explosion d’un ouvrage. Les victimes s’activaient sur un chantier à Joal (32 km de Mbour) au moment de l’explosion et seraient mortes noyées du fait de la forte pression de l’eau. Les victimes Djiby Deme, Djiby Sy et Babacar Ndiaye, sont âgés entre 23 et 42 ans. La direction de Sen ’Eau apporte des précisions. Selon le chargé de la com’, Ndiaya Diop « ce n’était pas un défaut d’équipement qui causé cet accident. « Tous les agents qui ont besoins d’équipements de protection individuelle sont effectivement bien servis. Nous avons constaté que les victimes étaient bien équipées, quand nous avions pu extraire les corps dans le regard où ils étaient ».