Agression contre Babacar Diop : 4 matons devant le Doyen des juges

Le Dr Babacar Diop est passé à l’acte. Placé sous mandat de dépôt en même temps que Guy Marius Sagna avant de bénéficier d’une liberté provisoire, ce dernier soutenait avoir été agressé à Rebeuss lors de son dernier jour en détention. Une agression présumée qui aurait même nécessité son internement à la suite de sa liberté provisoire.

Selon les informations de libération, ses avocats ont déposé une plainte avec constitution de partie civile dans le Doyen des Juges pour coups et blessures volontaires, voies de fait etc. Mieux , ils ont formellement cité et mis en cause quatre agents de l’administration pénitentiaire qui seraient responsables de l’agression. La balle est désormais dans le camp du Doyen des juges qui devra fixer le montant de la consignation avant de transmettre le dossier au parquet pour solliciter son réquisitoire.