Aida Mbacké: “Je n’imaginais pas partager mon mari”

Les circonstances de la mort atroce de Khadim Ndiaye avaient ému plus d’un. Brûlé vif par son épouse Aïda Mbacké qui était sous l’emprise de la jalousie, le défunt avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Si toutefois le juge de la chambre criminelle de Dakar suit le réquisitoire du procureur, l’accusée va croupir 15 longues années en prison.

L’émotion était vive hier, dans la salle 4 du Palais de justice de Dakar où, se tenait le procès de la dame Aïchatou Mbacké dite Aïda, accusée d’avoir brûlé vif son mari Khadim Ndiaye dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018. La voix cassée, finalement en larmes, l’accusée, 36 ans, a exprimé ses regrets et affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de tuer son époux. “Mon mari était mon ami, mon confident. Il était tout pour moi. Je ne lui souhaitais pas la mort”, a-t-elle lancé d’emblée. Revenant sur les causes de son acte criminel, la fille de Serigne Babacar Mbacké “Moukabaro” explique : “Un jour alors que son téléphone était en charge, je l’ai pris et à ma grande surprise j’ai vu un message avec des cœurs. Lorsque je l’ai interpellé sur ça, il m’a dit qu’il s’agissait d’une collègue qui le considérait comme un fils. Cette thèse ne m’a pas convaincue parce que sur le profil whatsApp, je voyais la photo d’une jeune fille. En plus, une de ces connaissances du nom de Khadija Athie m’avait déjà révélé qu’il a convolé en secondes noces”, dit-elle, d’une voix chevrotante. Par la suite, elle a confié avoir pris contact avec sa co-épouse qui lui a dit à son tour de demander à son conjoint si vraiment elle était sa femme. “Comme j’étais enceinte et presque à terme, je suis tombée malade. Une fois à la clinique, je l’appelle en vain. C’est à 23h qu’il est passé me prendre. Arrivés chez nous aux Maristes, il prend sa douche et se couche sans piper mot. Frustrée, je lui a clairement dit que je préfère me suicider que de le partager avec une autre femme. Je me suis saisie du liquide inflammable qui était dans le couloir avant de le verser dans la chambre. Ensuite, j’ai pris le briquet pour allumer le feu”, avoue-t-elle avant de pleurer comme une Madeleine.

“Je n’ai plus personne dans ma vie…”

Poursuivant, la pyromane révèle qu’elle ne dort plus la nuit. “Mon père m’en veut toujours. Mon frère et certains membres de ma famille m’ont tourné le dos. Je n’ai plus personne dans ma vie. Je prie chaque jour pour mon mari que j’aime toujours. Nous avons fait six ans de mariage”, souligne-t-elle.

Peintre de son état, Mamadou Mendy qui avait réfectionné l’appartement du couple, allègue qu’il n’avait pas laissé de produit cellulosique sur les lieux. Quant à l’autre témoin, Rose Diémé, elle déclare qu’elle a trouvé la victime en flammes. “On partageait le même palier. Quand j’ai vu les flammes, j’ai rappliqué sur les lieux. Malgré sa souffrance, Khadim m’a demandé d’aller secourir leur enfant qui se trouvait dans l’appartement. Puis, je lui ai versé un seau d’eau. Aïda avait des blessures à la main. Elle m’avait dit que le défunt voulait attenter à sa vie”, renseigne-t-elle.

Me Anta Mbaye : “Elle a découvert que son mari était marié à une Italienne depuis des années…”

Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a estimé que l’accusée a commis un crime passionnel. “Elle avait perdu toute capacité de discernement. Il n’est pas aussi établi que c’est elle qui a acheté le liquide inflammable”, a-t-il relevé. Sur ce, le représentant du Ministère public a requis la disqualification des faits d’assassinat en meurtre avant de solliciter 15 ans de réclusion criminelle.

De son côté, la défense a plaidé la disqualification des faits en coups mortels ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. Selon Me Anta Mbaye, sa cliente a découvert que son conjoint était marié à une Italienne depuis des années. “Il a eu deux enfants dans ce mariage. Aucun membre de sa famille n’était au courant. Khadim Ndiaye fût cachotier”, a asséné la robe noire. Qui renchérit : “On ne peut pas dire qu’elle a préparé son forfait. Sa belle-famille l’a pardonnée. Elle est mère de deux enfants qu’elle ne voit pas, des enfants sans père. Elle n’a pas allaité non plus son deuxième enfant”, regrette-t-elle. Me Abdou Dialy Kane a pour sa part, renseigné que la mise en cause souffrait de la spasmophilie. “Elle vivait dans une angoisse de perdre son mari qui s’était engagé dans une idylle parallèle. Elle est condamnée à vie”, martèle-t-il.

Au terme des plaidoiries, le président de la chambre a fixé son délibéré au 17 novembre prochain.

KADY FATY