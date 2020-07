AIDE ALIMENTAIRE: MANSOUR FAYE EN CHIFFRES

Le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye, ne tolère guère que le moindre remous vienne secouer son bilan quant à la distribution de l’aide alimentaire. Il a tenu à faire le point, face à la presse ce mardi, sur toutes les opérations, de l’acquisition au transport de l’aide d’urgence.

Le ministre et les agents de son département ont déclaré avoir dépensé, à ce jour, 60.709.694.520 FCFA, dont 57.289.289.292 FCFA pour l’achat des denrées alimentaires, et 1.599.595.586 FCFA en transport. Ils indiquent aussi avoir signé une convention de 1000 000 000 avec la DER pour l’acquisition d’oignon et de pommes de terre locaux. Le ministère du Développement communautaire indique aussi avoir consenti divers paiements pour 820 809 642 francs Cfa. Pour rappel, le budget de départ était de 69 milliards.

«Aujourd’hui, 110 millions de kilogrammes de riz, 11 millions de kilos de sucre, 11 millions de kilos de pâtes alimentaires, 11 millions de litres d’huile, 19,8 millions de morceaux de savon de 300 grammes ont été distribués dans les 552 communes que compte le Sénégal. A l’heure où je vous parle, toutes ces communes ont bouclé ces distributions. Seuls quelques bénéficiaires retardataires introuvables sont notés dans certaines collectivités», a indiqué Mansour Faye.