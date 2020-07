Air France programme 32 destinations africaines

Sous réserve de la levée des restrictions de voyages, Air France prévoit de desservir près de 170 destinations à la fin de la saison été 2020, soit 85% de son réseau habituel. L’Afrique est concernée par cette reprise avec 32 destinations programmées entre septembre et octobre: Abidjan, Abuja, Accra, Alger, Bamako, Bangui, Brazzaville, Casablanca, Conakry, Cotonou, Dakar, Djibouti, Douala, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Malabo, Marrakech, Nairobi, Niamey,N’Djamena, Nouakchott, Ouagadougou, Oran, Pointe-Noire, Rabat, Tunis, Yaoundé.

Avant tout voyage, Air France encourage ses clients à contacter les autorités compétentes pour connaître les formalités d’entrée et de séjour de leurs pays de destination et de transit, celles-ci étant susceptibles d’avoir été modifiées à la suite de l’épidémie de COVID-19. Air France rappelle que le port du masque chirurgical est obligatoire sur l’ensemble de ses vols. Le contrôle de température corporelle est mis en place au départ de certains vols Air France vers l’international. Les opérations quotidiennes de nettoyage des avions ont été renforcées et une procédure spécifique de désinfection périodique des cabines par pulvérisation d’un produit virucide homologuée a été mise en place.