ALERTE: DES CHINOIS QUI ÉTAIENT PARTIS EN CHINE SON REVENUS A DAKAR, L’UN EST MALADE, HOSPITALISÉ

Un employé d’une entreprise chinoise au Sénégal alerte les autorités sénégalaises via un message vocal viral sur les réseaux sociaux. Ce Sénégalais, qui a parlé sous le sceau de l’anonymat et qui travaille dans une entreprise chinoise basée à Dakar, dit vouloir alerter ses concitoyens et les autorités sanitaires. Selon lui, des Chinois qui étaient (re)partis dans leur pays célébrer le nouvel an chinois sont parvenus à rentrer au Sénégal au moment où la Chine est presque mise en quarantaine du fait de la propagation du coronavirus. Ce Sénégalais, qui dit avoir prévenu les autorités en charge de la santé, exhorte ses compatriotes à prendre leurs précautions.

« Le vendredi 14 février, il y a eu un groupe de six Chinois qui est venu sur Dakar. Samedi 15, il y a trois autres Chinois qui sont venus. Et aujourd’hui, mercredi 19 février, il y a trois autres qui doivent venir dans l’après-midi », a-t-il affirmé. Dans son message, il signale : « Hier (mardi 18 février), au bureau, nous avons appris que parmi le groupe de six (06) personnes qui est venu vendredi, il y en a un qui est tombé malade. Il a été évacué à l’hôpital. Maintenant nous, nos collègues chinois nous dit qu’il a des maux au bas de dos. Je ne crois pas que des maux au bas de dos nécessitent une hospitalisation. Aussi, nous avons appris, samedi le 15, parmi le groupe de trois qui est rentré, il y a un qui était retenu à l’aéroport parce qu’il avait une forte fièvre. Après, un personnel du Samu l’a raccompagné jusqu’à chez lui ».

La cellule de communication du ministère de la Santé que nous avons joint, promet de nous revenir…