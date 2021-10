Aliou Cissé publie sa dernière liste

Le selectionneur des Lions va publier la der de sa liste le vendredi 5 novembre prochain pour les des deux matchs des Lions, contre le Togo et le Congo, sans grand enjeu pour la bande à Sadio Mané déjà qualifiée pour «Qatar 2022». Cette liste devrait donner assez de liberté et moins de pression à Aliou Cissé au moment de faire ses choix. Ce serait aussi une opportunité pour le sélectionneur, s’il le juge nécessaire, de tester d’autres systèmes de jeu.

La liste pour la Can qui passe à 28 joueurs

Par rapport aux joueurs qui seront sélectionnés pour les deux matchs contre les Eper­viers et les Diables Rouges, il ne faudrait pas s’attendre à des surprises, car on voit mal Aliou Cissé faire appel à de nouveaux joueurs à deux mois et quelques jours du rendez-vous du Cameroun.

Mais la dernière décision de la Caf d’augmenter le nombre des joueurs qui passe de 23 à 28, va apporter une nouvelle donne que les sélectionneurs des pays qualifiés vont à coup sûr tenir en compte.