Allemagne : Un sénégalais élu député échappe a un meurtre

Dans la nuit de mardi à mercredi, la permanence d’un député allemand d’origine sénégalaise a été visée par des tirs d’arme à feu. Il avait déjà reçu des menaces de mort et des injures racistes.

« Une vitrine avec mon portrait présente plusieurs impacts de balle. La police […] enquête », a écrit le député de 58 ans, qui a par le passé été victime de menaces de mort et d’injures racistes de l’extrême droite.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln.

« Nous avons constaté ce matin (mercredi matin) qu’il y avait cinq gros trous sur une large fenêtre de 3 m de haut environ et 4 m de large », a indiqué un collaborateur de Karamba Diaby à l’agence allemande dpa.

« Répugnant et lâche »

« Tout simplement inconcevable. Répugnant et lâche », a dénoncé le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, sur Twitter. « Nous allons continuer d’être à vos côtés pour une démocratie libre, tolérante et plurielle. Maintenant plus que jamais! », a ajouté le chef de la diplomatie qui appartient lui aussi au SPD.