Allemagne: Une attaque fait 6 morts

Une fusillade dans une auberge à Rot am See, dans le district de Stuttgart, a fait au moins six morts et deux blessés graves, a annoncé la police d’Aaelen ce vendredi. Âgé de 26 ans, le tireur présumé, originaire de Rot am See, a abattu ses victimes avec une arme semi-automatique vers 12h45, selon la police. L’agresseur, un tireur d’élite qui avait un permis d’arme à feu, a lui-même appelé les forces de l’ordre après son acte. L’auteur des coups de feu a été arrêté et placé en garde à vue.

La police locale a indiqué que la fusillade pourrait avoir comme origine un différend privé. Deux morts se trouvaient dans le restaurant et quatre à l’extérieur du bâtiment lorsque les forces de l’ordre sont arrivées. Parmi les victimes, il y a trois hommes (36, 65 et 69 ans) et trois femmes (36, 56 et 62 ans). Le père et la mère du suspect, qui participaient à une « réunion de famille », affirme le Spiegel, citant une source policière, font partie des morts. La police n’a pas encore établi la relation du tueur avec les autres victimes.

Deux personnes ont été blessées, une personne est toujours en danger de mort. Le tireur présumé a également menacé deux adolescents, qui reçoivent des soins psychologiques.