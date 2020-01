Américain tué: Les précisions de l’hôpital de Kaolack

L’hôpital régional de Kaolack a réagi aux accusations de la famille de l’Américain tué suite à une agression. Le directeur de l’hôpital Dr Kalidou Lyqui a rejeté la thèse de la négligence. Il explique comment les deux patients ont été accueillis.

« Nous avons besoin de rétablir la vérité des faits. Nous avons reçu ce matin, vers 5 h du matin, un père et un fils qui ont été agressés. Donc à l’arrivée, ils présentaient tous les deux des traumatismes crâniens ouverts. Le fils était plus atteint, le père un peu moins », précise-t-il.

Selon lui, les deux malades en l’occurrence Abdou Aziz Cissé et son fils Mokhamed Cissé ont bénéficié d’une prise en charge convenable avec le médecin de garde.

« Nous avons tous les bilans radios et ceux sanguins des deux patients. Ce qui devait être fait a été fait et à l’heure actuelle nous avons le bilan complet du père qui a un trauma ouvert de la main et des plaies superficielles et des traumas cranio-encéphalique. Pour ce qui est du fils que nous avons malheureusement perdu quand il est arrivé, il présentait un traumatisme crânien encéphalique grave avec une altération de la conscience et un état hémodynamique qui est instable », déclare Dr Ly.