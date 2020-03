Statut spécial de Dakar: Aminata Mb. Ndiaye va plus loin

C’est plus d’un mois après que la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) se prononce sur sa proposition controversée relative au Statut spécial de Dakar. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, Aminata Mbengue Ndiaye admet que le statut des villes capitales de région «a soulevé énormément de polémiques» au niveau de la population. Une allusion au cas de Dakar qui fait de débat. «Mais, je pense que si les gens avaient compris ce que nous sommes en train de faire, ils ne se seraient pas prononcés aussi rapidement», a dit hier le successeur de Ousmane Tanor Dieng en marge du passage du ministre de l’Economie sur les opportunités de financement pour les collectivités locales. «Polémique», selon Aminata Mbengue Ndiaye, parce que sa proposition a été assimilée à celle de Cheikh Diallo qui militait pour la nomination du maire de Dakar par décret présidentiel. «Le statut de la ville de Dakar n’a pas évolué alors que des villes-capitales politiques et économiques comme Yaoundé, Yamoussoukro, Douala, Lagos disposent d’un statut particulier à la hauteur de leur taille et à la dimension de leurs ambitions. Dakar doit avoir un statut particulier», avait suggéré, le 7 février dernier, la présidente du Hcct.

Elargissement des statuts spéciaux à Thiès, Saint-Louis, Touba, Kaolack…

Et apparemment le projet de Aminata Mbengue Ndiaye va plus loin que Dakar. En effet, malgré les critiques de part et d’autre, elle entend proposer un Statut spécial à d’autres villes. «D’ici la semaine prochaine, nous pourrons très certainement évoquer la question de toutes ces villes-capitales. Je prends l’exemple de Touba, de Kaolack, de Saint-Louis, de Thiès qui ont aujourd’hui des communes. Nous avons également la région de Dakar avec Pikine, Guédiawaye, Dakar et Rufisque», a-t-elle précisé. Ce projet de statut de Dakar fait l’objet d’énormes critiques