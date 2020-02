Amnistie: Jour de vérité pour Karim et Khalifa

Ce mardi est un jour fatidique pour Karim Wade et Khalifa Sall, qui ont perdu leurs droits d’électeurs après leur condamnation à 5 ans de prison. Selon SourceA, ils jouent leur avenir politique aujourd’hui, devant la Commission politique du Dialogue national. Dans le Cadre normatif de la vie politique de l’Objectif Spécifique (O.S n°7), qui traite de l’Article 80, de l’Arrêté Ousmane Ngom, la pertinence ou non d’accorder l’amnistie à l’ancien député-maire, Khalifa Sall et à Karim Wade, fils de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, sera débattue, ce mardi.