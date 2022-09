Amnistie annoncée de Khalifa Sall et Karim Wade: El Hadji Malick Guèye ( Lat Mingué) salue la grandeur d’âme du Président Macky…

L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué, El Hadji Malick Guèye dit amen à la décision du Président de la République Macky Sall d’amnistie Khalifa Ababacar Sall et Karim Méissa Wade. Le leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » pense que décision ne peut être plus sage: »C’est une décision très historique. En décidant d’effacer ces faits qui ont, pendant un temps, plongé le Sénégal, dans une situation extraordinaire. Par ce geste , je salue la grandeur d’âme du Chef de l’Etat. Cela signifie tout simplement qu’il aime le pays . Le Président Macky sait plus que quiconque que la paix est aussi source de développement économique », a dit El Hadji Malick Guèye. Et il lance un appel: » Aujourd’hui, tout le monde doit oeuvrer dans le même sens. Les autres parties doivent répondre aussi à cet appel. Le Sénégal, c’est notre héritage commun. »

