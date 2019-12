ANTA SARR DIACKO LIMOGEE

Anta Sarr Diacko n’est plus déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Elle a été limogée, ce mercredi, en Conseil des ministres. Elle est remplacée à ce poste par Aminata Sow. Mais, cette décision est survenue quelques semaines seulement après la publication du rapport 2017 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) qui a révélé un scandale d’un milliard qui a été puisé dans les crédits alloués aux bourses de sécurité sociale pour financer un marché nébuleux d’achat de 700 tonnes de riz à distribuer à Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou et Tambacounda le même jour où elle recevait la notification du marché.