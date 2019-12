Anta Sarr Diacko réagit à son limogeage. Et, c’est pour adresser des remerciements au président de la République.

«Je ne saurai jamais remercier assez le chef de l’Etat, son excellence le Président de la République. Je lui souhaite plein succès. Je lui souhaite qu’il atteigne l’émergence », a-t-elle déclaré, dans une courte et sobre lettre.

Elle se réjouit également d’avoir passée cinq années à la tête de la Direction générale à la Protection Sociale et à la Solidarité nationale.

«Je ne suis pas la seule femme du Sénégal. Nous faisons plus de 50% de la population. Et j’ai été choisie d’abord une première fois pour être ministre de la Femme. Ensuite, une seconde fois pour être déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale», a-t-elle déclaré