Apple évoque une pénurie d’iPhone à cause du coronavirus.

Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs concernant l’impact que l’épidémie de coronavirus pourrait avoir sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine circulent sur la toile. Et cette semaine, la firme de Cupertino partage quelques informations sur la situation actuelle.

Comme on pouvait le prédire, Apple s’attend à ce que cette épidémie affecte ses résultats financiers. D’après la firme, les gens commencent petit à petit à reprendre le travail en Chine, mais celle-ci admet également que le retour aux conditions normales se fait plus lentement que prévu. Et de ce fait, Apple ne s’attend pas à ce que les prévisions des revenus fournies plus tôt pour le trimestre de mars soient atteintes.