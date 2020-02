Apres Dakar Sacré-Cœur, un autre scandale sexuel en France

Alors qu’Olivier Brice Sylvain est accusé d’abus sexuels sur des joueurs mineurs à Dakar Sacré-Cœur, le football français n’y échappe plus. En effet, comme le rapporte Le Parisien, un entraîneur et éducateur de Ligue 1 et Ligue 2 a été incarcéré en Ile-de-France pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Dans cette affaire, menée par la brigade de protection des mineurs de la Police Judiciaire de Paris, deux anciens membres de l’équipe de France ont ainsi été entendus comme témoins. Il s’agit de Lassana Diarra et Abou Diaby, qui ont tous deux été internationaux français.

Si le nom de l’entraîneur a été évoqué dans le journal et dévoilé comme étant Ahmed G., on sait également qu’il a collaboré avec des clubs de football professionnels tels que le FC Nantes ou encore l’AJ Auxerre. Mais ce n’est pas tout : le présumé coupable a aussi exercé en tant qu’éducateur et a donc été en contact avec de jeunes pousses du ballon rond. Toujours selon Le Parisien, les faits de viols et d’agressions sexuelles qui lui sont reprochés remontent à 2012. C’est un joueur de 16 ans de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) qui a signalé des faits « étranges et graves » après avoir découvert des textos comme : « Vous me manquez, j’ai envie de vous faire l’amour… » dans le téléphone d’autres joueurs. Ahmed G. : une « pluralité de victimes » à son actif Après avoir été dénoncé par son collègue, Ahmed G. a été licencié du club dans lequel il exerçait mais a retrouvé du travail dans le département du Val-de-Marne. En février 2016, il a été mis en examen « pour corruption de mineur de 15 ans, propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans, agression sexuelle et viol sur mineur de 15 ans ou encore viol commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. » Après être sorti de prison, il y est retourné « après avoir transgressé son contrôle judiciaire. » précise Le Parisien. Enfin, Ahmed G., mentor du joueur William Vainqueur (ex-Marseille et Nantes), aurait « une pluralité de victimes » à son actif selon une source judiciaire.