Après la 2stv, Ya Awa accusée à nouveau de plagiat par Paco Jackson Thiam

Cette histoire entre Ya Awa et la 2stv est loin de connaître son épilogue. Après avoir été accusée de plagier l’émission « Célébrités et Religion » diffusée sur la Tfm, l’animatrice est indexée par Paco Jackson de copier le concept de son émission « Tout se discute ».

« Célébrités et Religion »

L’émission « Célébrités et Religion », un concept de la 2stv depuis 2013 et qui aurait été confié à Ya Awa durant la saison 2018-2019, s’est retrouvée sur la TFM. Après la diffusion de la bande annonce ce 25 avril 2020 sur la TFM, la direction générale de la 2stv a décidé d’agir.

Emission

Outrée, Ya Awa a apporté une réplique en fournissant des preuves montrant que l’émission lui a été cédée par un cameraman de la 2stv qui s’en réclame propriétaire. Mais, El Hadj Ndiaye ne s’est pas laissé faire. Le patron de la 2stv a porté son combat devant la justice en accusant son ex cameraman de voleur et Ya Awa et la Tfm de receleurs.

« Tout se discute »

Mais, l’histoire est loin de son terme. Car, Paco Jackson Thiam accuse lui aussi Ya Awa de plagiat. Selon le présentateur, la nouvelle récrue de Tfm a volé le concept « Tout se discute » pour le réadapter à la Tfm en changeant le nom de l’émission.